Мэр Ярославля оценил подготовку коммунальщиков к уборке снега
На случай сильных снегопадов привлекут субподрядчиков
Всего на зимней уборке будет задействовано порядка 180 единиц техники.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:
Мэр Ярославля Владимир Слепцов проверил снегоуборочную технику, сообщают в пресс-службе городской администрации. Все машины полностью укомплектованы и готовы к зиме.
- Всего на зимней уборке будет задействовано порядка 180 единиц техники и по 50 человек обслуживающего персонала на каждый район города, - рассказал директор САХа Эдуард Снежков.
Солевой раствор и мраморную крошку уже закупили. С субподрядчиками заключили договоры на предоставление дополнительной техники на случай сильных снегопадов. Напомним, это была одна из последних проверок мэра Слепцова - его полномочия истекают в полночь 4 октября.