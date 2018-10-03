Мэр Ярославля оценил подготовку коммунальщиков к уборке снега

3 Окт. 08:05 2018-10-03T08:05:54+03:00

Всего на зимней уборке будет задействовано порядка 180 единиц техники. Фото: Мэрия Ярославля

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Мэр Ярославля Владимир Слепцов проверил снегоуборочную технику, сообщают в пресс-службе городской администрации. Все машины полностью укомплектованы и готовы к зиме.

- Всего на зимней уборке будет задействовано порядка 180 единиц техники и по 50 человек обслуживающего персонала на каждый район города, - рассказал директор САХа Эдуард Снежков.

Солевой раствор и мраморную крошку уже закупили. С субподрядчиками заключили договоры на предоставление дополнительной техники на случай сильных снегопадов. Напомним, это была одна из последних проверок мэра Слепцова - его полномочия истекают в полночь 4 октября.