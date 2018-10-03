2018-10-03T08:05:54+03:00
Общество

Мэр Ярославля оценил подготовку коммунальщиков к уборке снега

На случай сильных снегопадов привлекут субподрядчиков
Александр Клещев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего на зимней уборке будет задействовано порядка 180 единиц техники.Всего на зимней уборке будет задействовано порядка 180 единиц техники.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Мэр Ярославля Владимир Слепцов проверил снегоуборочную технику, сообщают в пресс-службе городской администрации. Все машины полностью укомплектованы и готовы к зиме.

- Всего на зимней уборке будет задействовано порядка 180 единиц техники и по 50 человек обслуживающего персонала на каждый район города, - рассказал директор САХа Эдуард Снежков.

Солевой раствор и мраморную крошку уже закупили. С субподрядчиками заключили договоры на предоставление дополнительной техники на случай сильных снегопадов. Напомним, это была одна из последних проверок мэра Слепцова - его полномочия истекают в полночь 4 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили