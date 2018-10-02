2018-10-03T10:58:13+03:00
Спорт

«Локомотив» не смог дома справиться с «Нефтехимиком»

Команда Дмитрия Квартальнова уступала гостям в «ближнем бою»
Семен Петухов
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«Локомотив» - «Нефтехимик»«Локомотив» - «Нефтехимик»Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Серия неудач нашей команды на выезде дополнилась дома. На льду «Арены-2000» ярославцы не сумели переиграть нижнекамский «Нефтехимик», хотя по ходу матча выглядели куда предпочтительнее гостей.

Вроде, и скорости наших и оказываемое давление в чужой зоне вселяли надежды на успех, однако в борьбе на главной позиций у ворот, на «пятачке», у гостей наблюдалось преимущество. К тому же, фортуна в этот вечер была не за Ярославль. Еще на 9-й минуте юный голкипер «Локомотива» Исаев, дебютировавший в команде, пропустил шайбу после не самого опасного броска. Рикошет подвел. Правда, наши довольно быстро отыгрались, реализовав «лишнего» броском Локтионова. Более того, после перерыва зажали гостей, которые вынуждены были фолом останавливать Рафикова. Тут уже «лишнего» реализовал Контиола – 2:1 Но это был последний гол у наших. До второго перерыва гости дважды наглухо зажимали наших в зоне, а шайбу умудрялись буквально пропихивать в ворота уже Коновалова. Причем, второй гол из них, ставший победным, был при игре 4х4.

«Локомотив» - «Нефтехимик» Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Нефтехимик»Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Отчаянные попытки наших спасти положение не давали эффекта в оставшееся время. А вот гостям еще раз подфартило, когда защитники не перекрыли все подступы к воротам Коновалова. После этого надежда на спасение стала призрачной.

«Локомотив» - «Нефтехимик» - 2:4(1:1;1:2;0:1).

«Локомотив» - «Нефтехимик» Фото: Ярослава КОМИССАРОВА

«Локомотив» - «Нефтехимик»Фото: Ярослава КОМИССАРОВА

Фото: Ярослава КОМИССАРОВА

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