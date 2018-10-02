Мэр Ярославля Владимир Слепцов подал заявление об отставке

2 Окт. 21:08 2018-10-02T21:08:35+03:00

Совет муниципалитета включил вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города в повестку завтрашнего заседания

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Владимир Слепцов написал официальное заявление о прекращении полномочий мэра Ярославля. Этот вопрос включили в повестку внеочередного заседания муниципалитета, которое пройдет завтра, 3 октября.

- Согласно заявлению Слепцова, его полномочия прекратятся в 00:00 часов 04 октября, - написала депутат муниципалитета от КПРФ Евгения Овод в Фейсбуке.

Владимир Слепцов выступит на завтрашнем заседании. Заявление о досрочном прекращении полномочий мэра Ярославля не предполагает какого-либо согласования. Поэтому депутаты должны просто принять информацию об отставке к сведению. Сам Слепцов до последнего говорил, что ситуация еще может измениться.