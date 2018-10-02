2018-10-02T17:50:45+03:00
Общество

В Рыбинске началась проверка нового дорожного полотна

Закончить ремонт планируют к концу месяца
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Фото: Администрация РыбинскаФото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В Рыбинске началась проверка нового дорожного полотна. Параметры, по которым проверяют асфальт, очень разнообразны. Специалисты измеряют и ширину ремонтируемого участка, и толщину покрытия. Кроме того, эксперты замеряют температуру укладываемой асфальтобетонной смеси.

- Во время проверки на Ярославском тракте, где сейчас работает подрядная организация «Ярдормост», термометр показал нормативную температуру. Следующий этап контроля – лабораторный, - рассказали в администрации Рыбинска. - Уже после ремонта будут сделаны вырубки в асфальте, которые направят для дальнейшего подтверждения качества.

Закончить работы планируется до 20 ноября. В администрации так же уточнили, что в случае плохих погодных условий днем ремонт будут переносить на ночное время суток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили