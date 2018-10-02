2 Окт. 17:30 2018-10-02T17:50:45+03:00

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В Рыбинске началась проверка нового дорожного полотна. Параметры, по которым проверяют асфальт, очень разнообразны. Специалисты измеряют и ширину ремонтируемого участка, и толщину покрытия. Кроме того, эксперты замеряют температуру укладываемой асфальтобетонной смеси.

- Во время проверки на Ярославском тракте, где сейчас работает подрядная организация «Ярдормост», термометр показал нормативную температуру. Следующий этап контроля – лабораторный, - рассказали в администрации Рыбинска. - Уже после ремонта будут сделаны вырубки в асфальте, которые направят для дальнейшего подтверждения качества.

Закончить работы планируется до 20 ноября. В администрации так же уточнили, что в случае плохих погодных условий днем ремонт будут переносить на ночное время суток.