Пенсионерка из Рыбинска установила рекорд, доехав на такси до Урала

2 Окт. 15:02 2018-10-02T16:47:47+03:00

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Рекорд Ярославской области по продолжительности поездки на такси установила пенсионерка из Рыбинска. Женщина заказала поездку в Аргаяш, ее километраж составил 1821 километр. Маршрут пролегал через Ярославскую, Ивановскую, Нижегородскую и Челябинскую области, помимо этого, путешественница и водитель пересекли Татарстан и Башкортостан.

- Женщина, заказавшая такси, из-за болезни не могла передвигаться самостоятельно, - рассказали в сервисе такси Maxim. – А так, причины для заказа такси на дальние расстояния разные. Одни люди потеряли паспорт, без которого билет не купить, другие боятся летать на самолетах или ездить на поездах, третьи предпочитают свободу передвижения и возможность остановиться и отдохнуть в любой момент.

По информации сервиса, жители Ярославской области любят междугородние поездки на такси. За последние три месяца рыбинцы 468 раз уехали на такси в Ярославль, 123 раза — в Коприно, 71 раз — в Тутаев. Кроме того, машины отправлялись в Республику Коми и в Мурманскую область.