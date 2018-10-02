В Ярославской области под колесами скоростного поезда погиб мужчина

2 Окт. 14:41 2018-10-02T14:41:37+03:00

Мужчина стоял около железнодорожных путей и не реагировал на сигналы машиниста Фото: Роман Рыжиков

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Первого октября в Рыбинском районе Ярославской области под колеса скоростного поезда попал 54-летний мужчина. Трагедия произошла около семи часов вечера. Мужчина стоял около железнодорожных путей и не реагировал на сигналы машиниста.

- Тормозной путь поездов может доходить до километра. Машинист видел мужчину, но ничего не мог сделать, - рассказали в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте. – По факту случившегося проводится проверка.

По предварительной версии, проезжающий поезд зацепил мужчину, который стоял вплотную к рельсам. К сожалению, трагедии избежать не удалось, мужчина погиб на месте.