В Ярославской области под колесами скоростного поезда погиб мужчина
Трагедия произошла в Рыбинском районе
Мужчина стоял около железнодорожных путей и не реагировал на сигналы машинистаФото: Роман Рыжиков
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Первого октября в Рыбинском районе Ярославской области под колеса скоростного поезда попал 54-летний мужчина. Трагедия произошла около семи часов вечера. Мужчина стоял около железнодорожных путей и не реагировал на сигналы машиниста.
- Тормозной путь поездов может доходить до километра. Машинист видел мужчину, но ничего не мог сделать, - рассказали в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте. – По факту случившегося проводится проверка.
По предварительной версии, проезжающий поезд зацепил мужчину, который стоял вплотную к рельсам. К сожалению, трагедии избежать не удалось, мужчина погиб на месте.