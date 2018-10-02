2018-10-02T12:38:08+03:00
Происшествия

Пятилетнего мальчика спасли из тонущей машины в Ярославской области

Из пяти человек, свалившихся в реку в автомобиле, выжили только трое
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: МЧС России по Ярославской области.Фото: МЧС России по Ярославской области.
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Стали известны подробности страшного ДТП, случившегося в Ярославской области 29 сентября.

- В Некрасовском районе около 20 часов 10 минут на паромной переправе в селе Новодашково водитель автомашины «Фолксваген Транспортер» не справился с управлением и совершил съезд с пристани переправы в Волгу, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В результате ДТП двое пассажиров машины - 37-летний мужчина 39-летняя женщина из Вологодской области скончались на месте происшествия. При этом троих людей, находившихся в иномарке удалось спасти. Это был 42-летний водитель автомобиля, 32-летняя пассажирка и 5-летний малыш. Выжившие в автокатастрофе были доставлены в больницу с переохлаждением и незначительными травмами.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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