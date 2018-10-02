2018-10-02T11:19:06+03:00
Общество

Пропавшую под Ярославлем 34-летнюю Оксану Кириллову нашли мертвой в лесу

По предварительной информации, молодая женщина свела счеты с жизнью
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: "ЯрСпас".Фото: "ЯрСпас".
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Пропавшую в селе Вятском Ярославской области 34-летнюю Оксану Кириллову нашли мертвой. Трагическое известие пришло 1 октября. Оксану искали почти неделю. Она исчезла 26 октября. Были подозрения, что она могла куда-то уехать на попутке. Но надежды на то, что женщина жива, не оправдались.

- Тело обнаружил грибник в лесополосе у деревни Вятское. Следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. Проводится доследственная проверка, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Между тем, по нашим данным, женщина сама свела счеты с жизнью. В ее окружении говорят, что попытки суицидов были у нее и раньше.

Напомним, мы также писали о пропавшем из ярославской больницы 37-летнем мужчине. Сейчас поступила информация, что он найден, жив.

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