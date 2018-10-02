Льготникам предоставят компенсацию при оплате вывоза мусора
Льготникам в Ярославской области предоставят компенсацию расходов за вывоз и утилизацию мусора.
- С 1 октября эта услуга, ранее учитывавшаяся в графе «Содержание жилого помещения», выведена в квитанциях отдельной строкой, - уточнили в правительстве Ярославской области.
Принцип выплаты компенсации такой же, как и в случае с другими коммунальными услугами. Квитанцию, которая придет в октябре, нужно оплатить полностью. А в ноябре можно будет получить саму компенсацию. Правда, для этого нужно будет написать заявление. Для оформления компенсации льготникам нужно обратиться в территориальные отделы соцзащиты по месту жительства или в МФЦ. Все вопросы о схеме получения компенсации можно задать по контактным телефонам расчетных центров, указанным в квитанциях.
Напомним, также власти попросили жителей быть внимательными и не платить за вывоз мусора дважды.