Льготникам предоставят компенсацию при оплате вывоза мусора

2 Окт. 10:26 2018-10-02T10:26:37+03:00

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Льготникам в Ярославской области предоставят компенсацию расходов за вывоз и утилизацию мусора.

- С 1 октября эта услуга, ранее учитывавшаяся в графе «Содержание жилого помещения», выведена в квитанциях отдельной строкой, - уточнили в правительстве Ярославской области.

Принцип выплаты компенсации такой же, как и в случае с другими коммунальными услугами. Квитанцию, которая придет в октябре, нужно оплатить полностью. А в ноябре можно будет получить саму компенсацию. Правда, для этого нужно будет написать заявление. Для оформления компенсации льготникам нужно обратиться в территориальные отделы соцзащиты по месту жительства или в МФЦ. Все вопросы о схеме получения компенсации можно задать по контактным телефонам расчетных центров, указанным в квитанциях.

Напомним, также власти попросили жителей быть внимательными и не платить за вывоз мусора дважды.