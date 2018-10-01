2018-10-01T20:00:00+03:00
Происшествия

В Рыбинске сотрудники ДПС погнались за нарушителем и попали в серьезное ДТП

Экипаж вылетел на перекресток, где в него влетела другая машина. Оба автомобиля перевернулись на крышу
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.comФото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
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В Рыбинске, 1 октября на перекрестке улиц Юбилейная и Волочаевская произошла авария с участием машины ГАИ. Кадры ДТП с камер наружного видеонаблюдения попали в сеть. На видео видно, как сотрудники ГИБДД стартуют на красный сигнал светофора и без включенных проблесковых пытаются проехать перекресток. В это время на зеленый свет двигалась легковушка, водитель которой не успел во время среагировать.

- На красный свет светофора могут проезжать специальные автомобили с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковыми сигналами. При этом другие участники дорожного движения обязаны уступить таким автомобилям дорогу в любом случае, независимо от цвета сигнала светофора и прочих правил дорожного движения, - пишут в комментариях под видео. - Водитель спецавтомомбиля с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом может воспользоваться своим преимуществом только убедившись, что его пропускают.

В результате аварии есть пострадавшие. Два сотрудника Госавтоинспекции доставлены в больницу.

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