2018-10-01T19:27:25+03:00
Экономика

В Рыбинске «Ростелеком» оборудовал умными счётчиками жилые дома

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Фото: ПАО «Ростелеком»Фото: ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» подготовил более сотни домов Рыбинска к введению цифровых технологий в сфере ЖКХ, установив приборы учёта тепловой энергии с возможностью подключения к сети интернет. Компания провела проверку технической возможности, подготовку проектно-сметной документации, монтаж и пуско-наладку. Как сообщает пресс-служба компании, работы производятся в соответствии с договором, заключённым между ПАО «Ростелеком» и МУП «Теплоэнерго».

«Для Рыбинска установка «умных» приборов учёта – один из шагов на пути к созданию действительно современных домов. Для работы с такими счётчиками «Ростелеком» разработал Единую информационно-аналитическую систему жилищно-коммунального хозяйства (ЕИАС ЖКХ). Она уже вовсю используется, например, в Подмосковье. Это региональная платформа сбора и передачи данных в Государственную информационную систему ЖКХ. В ней раскрываются данные о состоянии жилого фонда, начислениях за коммунальные услуги, текущем и капитальном ремонте, задолженности», сообщил директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

Общедомовые приборы учёта тепловой энергии фиксируют потребление ресурсов всего многоквартирного дома. Это позволяет ресурсоснабжающим организациям фиксировать факты потери теплоснабжения на участке от центрального теплового пункта до жилого помещения. А управляющие компании получают возможность проверки соответствия ресурсов нормативным показателям. Такой контроль положительно скажется на качестве услуги, предоставляемой жителям.

При желании ресурсоснабжающей или управляющей организации приборы можно объединить в единую сеть и организовать мониторинг и дистанционную передачу показаний счетчиков. Такая система может быть интегрирована с метеосервисами для автоматической регулировки теплоносителя и создания комфортной среды в доме. Своевременно полученная, благодаря «Ростелекому, информация поможет повысить достоверность учёта, снизит коммерческие потери и позволит вовремя устранять внештатные ситуации.

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