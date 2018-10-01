2018-10-02T10:27:18+03:00
Общество

Почти во всех домах Ярославля подключено отопление

Об этом сообщили в мэрии города
Полина ЗАЙЦЕВА
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После того, как отопление дадут всем жителям Ярославля, в течение двух недель будут проводится различные проверкиПосле того, как отопление дадут всем жителям Ярославля, в течение двух недель будут проводится различные проверкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославле активно идет подключение горячего отопления в дома горожан. На данный момент тепло дали 94% домов. Больше всего отапливаемых домов в Дзержинском Заволжском районах – 98%. Меньше всего – в Ленинском районе -

92,6%.

- Вместе с главами территориальных администраций районов обсудили плановую подачу тепла в жилой фонд и учреждения социальной сферы. В Кировском районе - 84,8%, в Красноперекопском районе – 92%, во Фрунзенском районе – 97%, - рассказал заместитель мэра Михаил Кузнецов. - Полностью подключены к отоплению учреждения сферы образования.

После того, как отопление дадут всем жителям Ярославля, в течение двух недель будут проводится различные проверки. С помощью них будет регулироваться система отопления по стоякам.

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