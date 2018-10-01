На Московском проспекте в Ярославле перевернулась иномарка с пятилетним ребенком внутри

1 Окт. 18:46 2018-10-01T18:46:05+03:00

Машину выбросило на тротуар рядом с оживленной остановкой

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На Московском проспекте в Ярославле перевернулась иномарка. ДТП произошло сегодня, 1 октября, около 17 часов в районе остановки Выемка.

- Я услышал громкий скрежет, выглянул в окно, а на тротуаре «Лансер» лежит, - рассказал корреспонденту КП житель дома, возле которого произошла авария.

По предварительным данным, водитель иномарки уходил от столкновения с маршруткой. Кроме мужчины в салоне был его пятилетний сын, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

«Митсубиши Лансер» серьезно помяло: крыша машины расплющена, стекла разбиты. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и медики. К счастью, никто не пострадал.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.