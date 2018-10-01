2018-10-01T17:34:06+03:00
Общество

В Угличе с центральной площади демонтировали памятник Ленину

На месте монумента планируется строительство новой церкви
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фото: Юлия Воронова / facebook.comФото: Юлия Воронова / facebook.com
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В Угличе 30 сентября был демонтирован памятник Владимиру Ленину. Монумент стоял на Успенской площади, что, по мнению некоторых жителей, портило внешний вид центральной части Углича. Памятник будет перенесен к музыкальной школе, так как раньше там находился городской комитет партии.

- Моя лично позиция такова И прошу зафиксировать именно в таком виде формулировку. Без успенского собора восстановить образ площади не возможно, - сказала заместитель главы Угличского района Юлия Воронова. - Это архитектурная доминанта.

По словам заместителя главы района, идея восстановить исторический вид площади, появилась еще 19 лет назад, в конце девяностых. Главная цель на сегодняшний день – возвращение городу того облика, который был до пожара 1921 года.

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