Владимир Слепцов о своем уходе: «Все в руках Божьих»
Мэр Ярославля Владимир Слепцов прокомментировал информацию о своем уходе с должности. По его словам, все еще может измениться.
— Окончательное решение будет принято на заседании муниципалитета в среду, — сказал «КП-Ярославль» Владимир Слепцов.- Это все пока предварительно. Все в руках Божьих.
Тем не менее, мэр Ярославля говорил о том, что покидает должность как о неоспоримом факте.
— Я все же служу Отечеству, — продолжил он. — Потому перехожу на работу в Московскую область. Город, который я буду возглавлять, назвать не могу — только после назначения губернатора. Но это опять же все пока предварительно. Рано говорить.
Подводя итоги своей работы в Ярославле, Владимир Слепцов в первую очередь заметил, что работа была командной.
— Спасибо муниципалитету и всему аппарату мэрии, — сказал Слепцов. — Мы работали вместе день и ночь, чтобы сделать наш город комфортнее, красивее, благоустроеннее. Хочу отметить то, как продуктивно и слаженно мы работали вместе с правительством области.
Ярославлю Владимир Слепцов пожелал процветания, спокойствия мира и благополучия.
— Я остаюсь ярославцем, — подытожил он. — Я здесь родился, учился и работал.