Владимир Слепцов о своем уходе: «Все в руках Божьих»

1 Окт. 14:36 2018-10-01T14:36:28+03:00

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Мэр Ярославля Владимир Слепцов прокомментировал информацию о своем уходе с должности. По его словам, все еще может измениться.

— Окончательное решение будет принято на заседании муниципалитета в среду, — сказал «КП-Ярославль» Владимир Слепцов.- Это все пока предварительно. Все в руках Божьих.

Тем не менее, мэр Ярославля говорил о том, что покидает должность как о неоспоримом факте.

— Я все же служу Отечеству, — продолжил он. — Потому перехожу на работу в Московскую область. Город, который я буду возглавлять, назвать не могу — только после назначения губернатора. Но это опять же все пока предварительно. Рано говорить.

Подводя итоги своей работы в Ярославле, Владимир Слепцов в первую очередь заметил, что работа была командной.

— Спасибо муниципалитету и всему аппарату мэрии, — сказал Слепцов. — Мы работали вместе день и ночь, чтобы сделать наш город комфортнее, красивее, благоустроеннее. Хочу отметить то, как продуктивно и слаженно мы работали вместе с правительством области.

Ярославлю Владимир Слепцов пожелал процветания, спокойствия мира и благополучия.

— Я остаюсь ярославцем, — подытожил он. — Я здесь родился, учился и работал.