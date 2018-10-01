2018-10-01T14:10:52+03:00
Происшествия

Ты - не ты, когда голоден. В Рыбинске вор проломил дыру в продуктовом магазине и отужинал в кабинете директора

Прибывшие на место полицейские нашли грабителя спрятавшимся под директорским столом
Роман Рыжиков
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В УМВД рассказали, что мужчина всего пару месяцев назад вышел на свободу. Видимо, соскучился по нормальной едеВ УМВД рассказали, что мужчина всего пару месяцев назад вышел на свободу. Видимо, соскучился по нормальной едеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пожалуй, самая смешная кража 2018 года произошла в одном из продуктовых магазинов Рыбинска 27 сентября. Около 3 часов ночи в здании на улице Суркова сработала сигнализация, на место тут же прибыли сотрудники Росгвардии. То, что они увидели, достойно экранизации в какой-нибудь комедии.

Кирпичная стена магазина была частично разобрана. Зайдя внутрь, росгвардейцы начали искать вора и нашли его… под директорским столом среди недоеденных продуктов!

- Мужчина проделал в стене «окошко» при помощи лома, им же вскрыл дверь в кабинет директора, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Нашел около трех тысяч рублей, набрал продуктов и решил отдохнуть. А когда услышал, что в здании есть кто-то еще, решил спрятаться под столом.

Мужчину доставили в полицию.

- Два месяца назад он освободился из мест лишения свободы, - комментируют в УМВД, - сейчас злоумышленник содержится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Расследование продолжается.

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