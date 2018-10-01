Ты - не ты, когда голоден. В Рыбинске вор проломил дыру в продуктовом магазине и отужинал в кабинете директора

1 Окт. 12:57 2018-10-01T14:10:52+03:00

В УМВД рассказали, что мужчина всего пару месяцев назад вышел на свободу. Видимо, соскучился по нормальной еде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Пожалуй, самая смешная кража 2018 года произошла в одном из продуктовых магазинов Рыбинска 27 сентября. Около 3 часов ночи в здании на улице Суркова сработала сигнализация, на место тут же прибыли сотрудники Росгвардии. То, что они увидели, достойно экранизации в какой-нибудь комедии.

Кирпичная стена магазина была частично разобрана. Зайдя внутрь, росгвардейцы начали искать вора и нашли его… под директорским столом среди недоеденных продуктов!

- Мужчина проделал в стене «окошко» при помощи лома, им же вскрыл дверь в кабинет директора, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Нашел около трех тысяч рублей, набрал продуктов и решил отдохнуть. А когда услышал, что в здании есть кто-то еще, решил спрятаться под столом.

Мужчину доставили в полицию.

- Два месяца назад он освободился из мест лишения свободы, - комментируют в УМВД, - сейчас злоумышленник содержится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Расследование продолжается.