В Ярославской области пропавшего больше недели назад грибника нашли мертвым в поле
Игорь Золотов ушел из дома 22 сентября
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Пропавшего больше недели назад 76-летнего Игоря Золотова нашли мертвым в поле около села Плещеево Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Напомним, пенсионер ушел за грибами 22 сентября и не вернулся.
- Тело нашли охотники в минувшее воскресенье, 30 сентября, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по Ярославской области. - Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
Точную причину смерти определят судмедэксперты. Сейчас в ведомстве проводит доследственную проверку.