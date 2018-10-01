В Ярославской области пропавшего больше недели назад грибника нашли мертвым в поле

1 Окт. 12:00 2018-10-01T12:01:09+03:00

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Пропавшего больше недели назад 76-летнего Игоря Золотова нашли мертвым в поле около села Плещеево Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Напомним, пенсионер ушел за грибами 22 сентября и не вернулся.

- Тело нашли охотники в минувшее воскресенье, 30 сентября, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по Ярославской области. - Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Точную причину смерти определят судмедэксперты. Сейчас в ведомстве проводит доследственную проверку.