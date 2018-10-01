2018-10-01T10:27:52+03:00
Общество

Ярославль – лидер по популярности для туристов за 60

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил туристические направления и города России, популярные у пенсионеров
Дмитрий Козлов
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Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. Портал Tvil.ru выяснил самые популярные туристические направления для людей за 60.

Самыми популярными у людей пенсионного возраста являются города Золотого кольца России и Подмосковья, курорты Кавказских Минеральных Вод и морские курорты Сочи, Ялта и Ейск. В топ-10 городов по популярности путешествий пожилых людей входят столица Золотого кольца Ярославль, Владимир, Кострома, подмосковные Сергиев Посад и Коломна, Пятигорск и Кисловодск в Ставрополье, Сочи и Ейск в Краснодарском крае, а также Ялта в Крыму.

По данным Tvil.ru, туристы на пенсии в экскурсионные туры по городам в среднем на 2-3 дня, а на курорты – на 10-14 дней. На проживание они тратят в среднем до 1,5 тысяч рублей в сутки.

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