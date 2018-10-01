В Ярославле идут поджоги мусорных контейнеров

1 Окт. 08:08 2018-10-01T10:27:26+03:00

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В 03 часа 07 минут 01 октября поступило сообщение о возгорании мусорного контейнера у жилого дома по проезду Ухтомского в городе Ярославле.

Всего через 16 минут была объявлена полная ликвидация пожара, который потушила привлекалась пожарно-спасательная часть № 1. Огнем был уничтожен мусорный контейнер на площади, люди не пострадали.

Казалось бы, мелочь. Но при этом сообщается, что накануне сгорела и мусорная площадка на улице Калинина. Причем, в обоих случаях очевидцы говорили, что речь идет о контейнерах фирмы «Хартия». А версия о самовозгорании в холодную и влажную погоду представляется крайне сомнительной. Скорее всего, не обошлось без поджигателей.