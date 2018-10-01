2018-10-01T10:26:49+03:00
Происшествия

На Ярославле-Главном спасатели боролись с растворителем

Поздно вечером 30 сентября 2018 года поступило сообщение о течи контейнера с бутилцеллозольвом на железнодорожной станции Ярославль-Главный
Дмитрий Козлов
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Фото: МЧСФото: МЧС
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На место происшествия незамедлительно выехали оперативная группа МЧС России и пожарно-спасательная часть №2 в количестве 11 человек личного состава и 3 единиц техники, а также дежурная ремонтная смена «РЖД» в количестве 6 человек и 1 единицы техники.

После транспортировки контейнера к пожарному поезду прибыла бригада «ЭКОСПАСС» в количестве 4 человек и еще одной единицы техники.

В 22 часа 40 минут течь устранена силами «ЭКОСПАСС».

Поясним, что бутилцеллозольв используется, в частности, в качестве растворителя смол, лаков и красок, для очистки металлов, как гидравлическая жидкость и для органического синтеза.

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