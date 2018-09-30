В Ярсославской области из-за пожара пострадали люди

30 Сент. 21:35 2018-10-01T10:26:01+03:00

Сегодня в МЧС поступило сообщение о возгорании в дачном доме садоводческого товарищества «Земледелец» в Ярославском районе

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В 15 часов 00 минут была объявлена полная ликвидация. В результате возгорания уничтожено строение дачного дома на площади 12 кв. м. В результате пожара есть пострадавшие.

Ранее, в 06 часов 37 минут поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении в селе Сутка Брейтовского района. В результате пожара было уничтожено неэксплуатируемое строение на площади 72 м2. К счастью, пострадавшие не зарегистрированы.