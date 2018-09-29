Гол Григория Денисенко на последних секундах матча не спас «Локомотив»

29 Сент. 20:58 2018-09-29T20:59:02+03:00

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Традиционно для ярославской команды одним из самых неудобных, что ли, соперников является «Магнитка». Субботний матч в Магнитогорске не стал в этом исключением, хотя более молодая по составу дружина Дмитрия Квартальнова всю игру провела на высоких скоростях и яростно боролась против маститых уральских. Хоть и не смогли один раз наши выстоять меньшинстве в первом периоде, но зато в остальных четырех случаях успешно охраняли подступы к воротам Коновалова. К тому же, свой первый шанс «лишнего» удалось реализовать за какие-то 4 секунды мощным броском Накладала.

А вот второй период наши как-то неудачно провели, дважды допустив броски с ударных позиций по воротам Коновалова. Один из бросков на счету самого результативного отечественного хоккеиста с ярославской родословной – Сергея Мозякина, который свои шансы обычно не упускает. Но в третьем периоде Коновалов дважды выиграл у него дуэль, чем мобилизовал партнеров. В конце игры атаки наших стали особо опасны, а при выходе шестого полевого игрока Денисенко добился своего и пробил вратаря. Причем, шайба наглядно застряла под перекладиной. За оставшиеся 11 секунд спасти матч было немыслимо.

«Металлург» - «Локомотив» - 3:2(1:1;2:0;0:1)