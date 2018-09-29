29 Сент. 16:49 2018-09-29T16:49:48+03:00

В Рыбинске таксист сбил 11-летнюю девочку на «зебре» и уехал. Фото: скриншот с видео.

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В Рыбинске сбили 11-летнюю девочку на переходе. Ребенок переходил дорогу на зеленый свет. После этого водитель уехал. Случилось это накануне, 28 сентября, около половины восьмого вечера на перекрестке улиц Черкасова и Плеханова.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Видно, как девочка перешла через целую правый ряд, а водитель белого «Рено Логан» даже не подумал затормозить. Он поворачивал направо во второй ряд и сбил ребенка. Девочка упала, потом вскочила и перешла дорогу до конца, а мужчина сел обратно в иномарку и поехал дальше.

- Нормальный человек бы не отпустил ребенка и вызвал ГАИ, - пишут рыбинцы в комментариях к записи.

Сейчас родители 11-летней девочки ищут свидетелей ДТП. Они считают, что это машина одной из рыбинск служб заказа такси.