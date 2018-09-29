Ярославцы вступились за храм, на который с критикой обрушился блогер Варламов

29 Сент. 14:40 2018-09-29T14:54:58+03:00

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Ярославцы вступились за Яковлевско-Благовещенский храм в Заволжском районе, который известный блогер Илья Варламов назвал самым уродливым в России. При этом в основном он говорил о здании, построенном перед храмом.

- Как можно назвать храм уродливым? Это оксюморон. Любой храм красив, а Яковлевско-Благовещенский храм потрясающий. Судиться надо обязательно, как я думаю, - пишет журналист Людмила Шабуева.

- Яковлевский храм был одним из трех открытых в городе в советское время... Блогер просто провокатор. Думаю, не стоит на него обращать внимания, - высказалась Елена Батуева.

Настоятель храма считает, что высказывания Варламова оскорбили чувства верющих и намерен отправить владыке прошение о возможности подать на блогера в суд.

- В понедельник напишу рапорт Владыке с приложением всех комментариев. А далее буду действовать по его благословению! Очень надеюсь, что наш блогер пересмотрит свою позицию, приедет вновь в Ярославль, посетит наш приход и лично со мной встретится! - пишет отец Алексей Кириллов в Фейсбуке.

Тем не менее, есть и те, кто считает, что в общем и целом блогер прав.

- Домик-то, честно сказать, получился уродливым, но к храму это никак не относится, стоит ли обращать внимание?! - комментирует Наталья Токарева.

В ответ на это настоятель храма сослался на исторические документы и решения судов, на основании которых к зданию пристраивался второй этаж, из-за которого и не видно храм.

- Исходили из исторических документов, имевшейся основы для реконструкции и собственных средств для оной!, - пишет он. - Не вижу оснований критиковать то, что пришлось делать на скудные приходские средства!

Как разрешится спор - мы узнаем позднее.