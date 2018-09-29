В Ярославле нашли пропавшего 11-летнего мальчика

29 Сент. 13:34 2018-09-29T13:34:29+03:00

Он гулял и сам пришел домой

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Пропавший 11-летний Никита Соболев нашелся. Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области.

Как известно, ничего страшного не случилось - мальчик просто уходил гулять, а затем сам вернулся домой. Его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, в Ярославле ищут 34-летнюю Оксану Кириллову. Девушка живет в селе Вятское - в минувшую среду, 26 сентября, она вышла из дома и пропала. По информации волонтеров-поисковиков «ЯрСпаса», девушка могла сесть утром в попутку. Известно, что Оксане требуется медицинская помощь.