В Ярославле нашли пропавшего 11-летнего мальчика
Он гулял и сам пришел домой
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Пропавший 11-летний Никита Соболев нашелся. Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области.
Как известно, ничего страшного не случилось - мальчик просто уходил гулять, а затем сам вернулся домой. Его здоровью ничего не угрожает.
Напомним, в Ярославле ищут 34-летнюю Оксану Кириллову. Девушка живет в селе Вятское - в минувшую среду, 26 сентября, она вышла из дома и пропала. По информации волонтеров-поисковиков «ЯрСпаса», девушка могла сесть утром в попутку. Известно, что Оксане требуется медицинская помощь.