Под Ярославлем пропала 34-летняя Оксана Кириллова

29 Сент. 11:59 2018-09-29T11:59:57+03:00

Ее ищут уже третий день

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В Ярославской области ищут 34-летнюю Оксану Кириллову из села Вятское Некрасовского района - в минувшую среду, 26 сентября, она ушла из дома и не вернулась.

Рост девушки - около 170 сантиметров. У нее худощавое телосложение, красные волосы и зеленые глаза. На левой руке - татуировка. Она была одета в синюю куртку, черные джинсы и ярко-зеленые кеды. По сообщению волонтеров «ЯрСпаса», девушка нуждается в медицинской помощи.

- Просим проезжавших мимо остановочного комплекса в селе ВятскоеНекрасовского района 26 сентября утром с 7 часов 30 минут до 8 часов 15 минут посмотреть записи видеорегистраторов на предмет обнаружения на них пропавшей Кирилловой Оксаны. Девушка могла сесть в попутную машину, - пишут волонтеры в группе «ЯрСпаса» в соцсети Вконтакте.

Всех, у кого есть информация о том, где сейчас находится Оксана Кириллова, просят обращаться в полицию или на горячую линию «ЯрСпаса» по телефону - 89109640838.