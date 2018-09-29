2018-09-29T10:39:56+03:00
Общество

В Ярославле ищут 11-летнего Никиту Соболева

Мальчик потерялся в пятницу
Александр Клещев
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В Ярославле ищут 11-летнего Никиту Соболева.В Ярославле ищут 11-летнего Никиту Соболева.Фото: УМВД по Ярославской области
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В Ярославле ищут 11-летнего Никиту Соболева. Мальчик ушел из дома в Красноперекопском районе накануне, 28 сентября, и с того времени о нем ничего не известно. Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области.

Рост пропавшего мальчика - примерно 150 сантиметров. У него худощавое телосложение и светлые волосы.

Был одет в бежевую куртка, бежевую шапка, черные ботинки, синюю рубашку, черные брюки. Мальчик носит очки, при себе у него был рюкзак цвета хаки.

Информацию, которая может помочь просим сообщить по телефонам «02», «102» или в дежурную часть ОМВД России по Красноперекопскому городскому району 8(4852) 21-02-02.

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