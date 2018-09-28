Блогер Илья Варламов нашел в Ярославле самый уродливый храм России

28 Сент. 21:32 2018-09-29T13:25:57+03:00

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Известный блогер Илья Варламов нашел самый уродливый, по его мнению, храм России. И он оказался в Ярославле. По мысли блогера, это Яковлевско-Благовещенский храм, который расположен на 3-й Яковлевской улице в Заволжском районе города. Собственно, к облику самой церкви у Варламова претензий нет. Его возмущает постройка на территории храмого комплекса, которая якобы заслоняет собой вид на храм.

Несколько лет назад на месте сооружения стоял деревянный домик. Но постепенно его начали достраивать - сначала сделали небольшую пристройку, а потом и вовсе заменили на двухэтажное здание.

- Очень красиво! Незабываемая архитектура придорожного кафе скопирована идеально, - привел неэтичное сравнение блогер на своем сайте.

Видимо, Варламов не знал, что у постройки важное назначение: это духовно-просветительский центр. К тому же вид на храм она заслоняет только частично и только, если смотреть с определенного угла. У церкви есть решение суда о законности постройки. Поэтому многие ярославцы справедливо сочли высказывание москвича очень некорректным.

Напомним, Илья Варламов недавно побывал в Ярославле и прогулялся по городу с мэром Вдадимиром Слепцовым.