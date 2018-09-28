На улице Папаниа скопление машин газовой службы и полиции: что произошло

28 Сент. 18:27 2018-09-28T18:28:47+03:00

Ситуацию прокомментировали в УМВД по Ярославской области

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Вечером 28 сентября жители Заволжского района Ярославля забили тревогу. На улицу Папанина активно прибывали спецслужбы. Машины аварийной газовой и полиции натолкнули ярославцев на мысли об утечке газа. «КП-Ярославль» связалась с полицией и выяснила причину выезда.

- На этом участке проводятся земельные работы. Жители увидели газовую трубу и решили перестраховаться, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас на месте проводится проверка. Однако в полиции нас заверили, что опасности нет.

В полиции сообщили, что опасности нет.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Напомним, сутки назад в Ярославле на НПЗ произошел крупный пожар. Специалисты отобрали пробы воздуха в зоне ЧП.