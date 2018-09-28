2018-09-28T18:28:47+03:00
Происшествия

На улице Папаниа скопление машин газовой службы и полиции: что произошло

Ситуацию прокомментировали в УМВД по Ярославской области
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Ярославцев напугало скопление машин газовой службы в Заволжском районе.Ярославцев напугало скопление машин газовой службы в Заволжском районе.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

Вечером 28 сентября жители Заволжского района Ярославля забили тревогу. На улицу Папанина активно прибывали спецслужбы. Машины аварийной газовой и полиции натолкнули ярославцев на мысли об утечке газа. «КП-Ярославль» связалась с полицией и выяснила причину выезда.

- На этом участке проводятся земельные работы. Жители увидели газовую трубу и решили перестраховаться, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас на месте проводится проверка. Однако в полиции нас заверили, что опасности нет.

В полиции сообщили, что опасности нет. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

В полиции сообщили, что опасности нет.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Напомним, сутки назад в Ярославле на НПЗ произошел крупный пожар. Специалисты отобрали пробы воздуха в зоне ЧП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили