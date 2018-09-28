2018-09-28T18:16:58+03:00
Общество

Сбежавший со службы солдат десять лет скрывался в деревне Ярославской области. И случайно попался гаишникам

За время дезертирства мужчина успел обзавестись женой и двумя детьми
Полина ЗАЙЦЕВА
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Сбежавший из армии солдат десять лет жил без документов.Сбежавший из армии солдат десять лет жил без документов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Ярославской области рядовой, более десяти лет назад сбежавший со службы, был случайно найден сотрудниками ГАИ. Все это время мужчина умудрялся жить без документов.

Пропал он в сентябре 2008 года. Тогда юноша получил в части двухмесячный отпуск и отправился домой, в Питер. После того, как отдых подошел к концу, молодой человек намеревался вернуться обратно, но не срослось. На вокзале не оказалось билетов,ему продлили отпуск еще на полторы недели. По истечении этого срока билетов на вокзале не появилось, а в голову призывника пришла фатальная идея - поехать в Москву. Поезд приехал на один из Московских вокзалов и парень понял, в этот момент парень понял, что денег на билет до части у него уже не осталось. Ответственный солдат снова позвонил военному руководству и сообщил о своей беде. После звонка ему снова продлили отпуск. Парень пытался заработать на билет, но безуспешно. Спустя два месяца, он на перекладных добрался до Борисоглебского района Ярославской области, но найти свою часть не сумел. Местная пенсионерка предоставила ему жилье и еду в обмен на помощь в огороде.

- За то время, что парень жил у пенсионерки, он успел обзавестись гражданской женой и двумя детьми. Все эти годы он жил без документов и очень боялся сесть в тюрьму, - рассказали в пресс-службе военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Ярославскому гарнизону.

После стольких лет, уже повзрослевший солдат ехал по дороге на тракторе. Сотрудники ГАИ остановили его для проверки документов. Никаких удостоверений у горе-военного, разумеется, не было. После выяснения личности мужчину срочно доставили в следственный отдел, где тот написал явку с повинной. Мужчине назначили 3 года условного заключения с испытательным сроком два года

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