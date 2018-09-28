2018-09-28T16:35:46+03:00
Общество

Экстренное предупреждение МЧС: в выходные в Ярославской области ожидаются заморозки и снег

Температура на территории региона понизится до -1°C
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле ожидаются заморозки.В Ярославле ожидаются заморозки.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На территории Ярославля и области ожидается ухудшение погоды. С 28 по 29 сентября синоптики прогнозируют усиление ветра и сильный дождь. Ночью ожидается мокрый снег и понижение температуры до -1°C.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества пожаров, обрывом проводов и нарушениями в системе ЖКХ, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

В связи с большим количеством осадков возрастает и риск ДТП. Передвижение общественного транспорта тоже может быть затруднено. Специалисты рекомендуют быть внимательнее на дорогах.

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