Экстренное предупреждение МЧС: в выходные в Ярославской области ожидаются заморозки и снег
Температура на территории региона понизится до -1°C
В Ярославле ожидаются заморозки.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На территории Ярославля и области ожидается ухудшение погоды. С 28 по 29 сентября синоптики прогнозируют усиление ветра и сильный дождь. Ночью ожидается мокрый снег и понижение температуры до -1°C.
- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества пожаров, обрывом проводов и нарушениями в системе ЖКХ, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.
В связи с большим количеством осадков возрастает и риск ДТП. Передвижение общественного транспорта тоже может быть затруднено. Специалисты рекомендуют быть внимательнее на дорогах.