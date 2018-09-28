Начальница войсковой пожарной команды в Ярославле три года забирала себе премии подчиненных

28 Сент. 16:00 2018-09-28T16:00:46+03:00

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В Ярославле перед судом предстанет бывшая начальница пожарной команды войсковой части. Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий. С мая 2013 года по ноябрь 2016 года подозреваемая вымогала деньги у своих подчиненных.Она ставила ультиматум: либо отдать ей часть премии, либо увольняться.

- Она предлагала работникам сотрудничество. Те, кто соглашался, получали одну треть заслуженной премии, а кто не шел на поводу и вовсе оставались с голым окладом, - рассказали в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Ярославскому гарнизону.

За три года шантажа женщина наворовала около 154 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Некоузский районный суд Ярославской области.