2018-09-28T14:22:48+03:00
Общество

На проспекте Толбухина в Ярославле на все выходные ограничат движение

Неудобства связаны с ремонтом на тепловых сетях
Полина ЗАЙЦЕВА
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В выходные на проспекте Толбухина в Ярославле будет ограничено движение автомобилей. Это связано с устранением дефекта на тепловых сетях АО «Ярославские энергосистемы».

- Движение будет перекрыто по проспекту Толбухина в районе дома № 35 в направлении от улицы Угличской в сторону улицы Свободы, - сказали в мэрии Ярославля. - Объезд будет организован по встречной полосе проспекта Толбухина.

Дорога будет перекрыта с 8 часов утра 29 сентября до 20 часов 30 сентября. Стоит отметить, что дефект был найден уже после того, как в городе включили отопление. По постановлению мэрии, отопительный сезон в Ярославле стартовал с 27 сентября.

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