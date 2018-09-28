В Рыбинске мошенник украл с банковской карты пенсионерки 44 тысячи рублей

28 Сент. 14:01 2018-09-28T14:01:39+03:00

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В полицию Рыбинска 25 сентября обратилась 72-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что с ее банковской карты украли деньги. В результате проверки выяснилось, что бабушке позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка.

- Мошенник сказал, что ее карта заблокирована. Женщина разволновалась и сообщила позвонившему все данные банковской карты, а также пароль, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - После этого с карты пенсионерки были сняты все деньги - 44 тысячи рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Полиция призывает граждан быть осторожнее и не передавать свои личные данные незнакомым людям.