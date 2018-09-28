2018-09-28T13:41:57+03:00
Экономика

Банковские карты больше не нужны?

Ярославцам предложили расплачиваться за товары и услуги без карт и без комиссии
Поделиться:
Деньгами на балансе телефона можно оплатить что угодно через сервисы операторов.Деньгами на балансе телефона можно оплатить что угодно через сервисы операторов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Традиционные пластиковые карты банков, похоже, скоро станут пережитком прошлого – их заменяют смартфоны. Деньгами на балансе телефона можно оплатить что угодно через сервисы операторов: МТС и Мегафон сделали бесплатным перевод денег со счета на счет. Оба оператора отменили комиссии для пользователей, чтобы те свободно с помощью гаджета оплачивали домашний интернет, кабельное и спутниковое ТВ, услуги ЖКХ и образования, штрафы, транспортные и страховые услуги, покупки в магазине. Такие переводы делать удобней, чем с карты на карту - чтобы перевести деньги другу, коллеге, родственнику или кому угодно, нужно всего лишь выбрать его в списке контактов или ввести телефон. Модель гаджета не имеет значения: услуга одинаково бесплатна как для владельцев кнопочных телефонов, так и для тех, кто пользуется смартфонами.

Согласно статистике, в регионах еще очень много людей, у которых есть мобильные телефоны, но нет банковских карт. Это пенсионеры, подростки, мигранты - им сложнее взаимодействовать с банками, поэтому сервис существенно упрощает им жизнь.

Кстати, каждый четвертый перевод ярославцами совершается на сумму не больше 300-500 рублей, при этом обычно размер комиссии составляет 30 рублей. Неудивительно, что, отменив комиссию, операторы связи рассчитывают «перетянуть» клиентов банков на свою сторону. Суммарное число абонентов МТС и Мегафон - более 150 миллионов. Что больше, чем клиентов Сбербанка (110 млн клиентов). По мнению аналитического агентства AC&M, есть все основания полагать, что вскоре к инициативе присоединятся остальные операторы: Вымпелком и Tele2.

Пошаговая инструкция: как перевести деньги со счета на счет

Способов перевести деньги со счета на счет несколько: при помощи SMS, USSD-запроса, в приложениях и на сайтах операторов.

- SMS: МТС: #перевод, Мегафон: #сумма

- USSD: МТС: *115#, Мегафон: *133#

- на сайте: МТС - payment.mts.ru, Мегафона - money.megafon.ru

- приложения: приложение «МТС Деньги», сервис «Кошелек МТС Деньги»; Мегафон: мобильное приложение «МегаФон.Банк».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили