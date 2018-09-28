Владимир Слепцов покинет пост мэра Ярославля на следующей неделе

28 Сент. 11:39 2018-09-28T11:39:41+03:00

Он перейдет на работу в Подмосковье

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Владимир Слепцов покинет пост мэра Ярославля. Он перейдет на работу в один из подмосковных городов.

Как сообщил «КП-Ярославль» источник в городской администрации, Слепцов сложит полномочия мэра уже в ближайшую среду, 3 октября, на заседании муниципалитета. В мэрии пока что решение Владимира Слепцова не комментируют.

Как сообщает телеграм-канал «ЯрПолитика», с большой вероятность новым мэром Ярославля станет Владимир Волков, который сейчас исполняет обязанности главы Переславля-Залесского. Волков родом из Люберец, до 2016 года был главой местного городского поселения Красково.

Владимир Слепцов работал мэром Ярославля с 2016 года. В должность вступил 1 марта 2017 года.