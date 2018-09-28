Прокуратура: цены на «чайную комнату» в мэрии Ярославля были сильно завышены

28 Сент. 10:58 2018-09-28T14:46:00+03:00

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Прокуратура проверила аукционы на ремонт нескольких помещений в мэрии Ярославля - в том числе и пресловутой «чайной комнаты».

- Специалисты административно-хозяйственной службы мэрии Ярославля нарушили порядок формирования начальной цены контракта, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Осуществлялся запрос предложений о стоимости шести комплектов дубовых дверей у трех поставщиков. Цена одного из них была существенно завышена и составила 1 миллион 590 тысяч рублей.

Прокуратура провела независимую экспертизу - привлекла изготовителя мебели из ценных пород дерева, который сообщил, что на самом деле дубовые двери, которые нужны были мэрии, стоят около 600 тысяч рублей. То есть их хотели закупить почти в три раза дороже. В итоге сотрудники мэрии, работавшие с контрактами, получили 20 тысяч рублей штрафа.

Напомним, в июне на сайте госзакупок появился лот на обустройство комнаты для чаепитий в здании мэрии. На нее предполагалось потратить 12,5 миллиона рублей из городского бюджета. Позже в городской администрации объяснили, что на эти деньги хотели отремонтровать три коридора, три туалета и три кабинета.