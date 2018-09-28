В Ярославле пассажир отказался платить таксисту и ограбил его

28 Сент. 09:51 2018-09-28T09:51:53+03:00

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

К полицейским обратился таксист - в Заволжском районе Ярославля его ограбил пассажир. Сначала он отказался платить, а потом взял портмоне водителя и вышел из машины. Там было две тысячи рублей.

- Информация о грабеже была передана оперативным дежурным всем наружным нарядам, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Сотрудниками полиции по горячим следам установили подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Некрасовского района.

Мужчина дал признательные показания. Портмоне с деньгами вернули таксисту. А вот на его пассажира завели уголовное дело по статье «Грабеж».