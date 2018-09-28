В Ярославле пассажир отказался платить таксисту и ограбил его
Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
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К полицейским обратился таксист - в Заволжском районе Ярославля его ограбил пассажир. Сначала он отказался платить, а потом взял портмоне водителя и вышел из машины. Там было две тысячи рублей.
- Информация о грабеже была передана оперативным дежурным всем наружным нарядам, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Сотрудниками полиции по горячим следам установили подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Некрасовского района.
Мужчина дал признательные показания. Портмоне с деньгами вернули таксисту. А вот на его пассажира завели уголовное дело по статье «Грабеж».