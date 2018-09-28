2018-09-28T09:42:21+03:00
Общество

В Ярославле прокуратура потребовала поставить светофор на переходе, где погибли три человека

Дело находится в суде
Александр Клещев
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Прокуратура потребовала от мэрии Ярославля установить светофор на пешеходном переходе напротив СНТ «Текстильщик-2» на Ленинградском проспекте в Брагино. Здесь гибли люди.

- За 2017 год и истекший период 2018 года здесь четыре раза сбили пешеходов, - сообщают в пресс-службе ведомства. - В результате один человек получил ранения, три человека погибли.

Машины здесь действительно ездят часто. При этом - дорога достаточно широкая, по две полосы в каждую сторону. В итоге прокуратура направила в суд иск, в котором требует от мэрии поставить здесь светофор. Его еще не рассмотрели.

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