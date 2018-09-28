2018-09-28T08:28:10+03:00
Общество

В Ярославле поймали маршрутку без тормозов

Водитель заплатит штраф в 500 рублей
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Водитель заплатит штраф в 500 рублейВодитель заплатит штраф в 500 рублейФото: Правительство Ярославской области
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В четверг, 27 сентября, ярославские дорожные полицейские не зря вышли на очередной рейд. Возможно, они спасли жизни и здоровье не одному десятку людей. Проверяющие поймали 96 маршрутку со сломанными тормозами.

– Этот автобус сняли с маршрута, на место вызвали механика, – рассказал Евгений Бякин, заместитель начальника управления городского и пассажирского транспорта ДГХ мэрии города Ярославля. – Водителю полагается штраф 500 рублей, а перевозчику – 5 тысяч.

Это наказание несоразмерно с возможными последствиями, но, возможно, заставит перевозчика починить хотя бы самые опасные автобусы. Также в этот день составили еще четыре протокола о нарушениях. Один водитель забыл пристегнуться, два автобуса ездили без нормально работающих фар, а еще один – без огнетушителя.

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