В Ярославле поймали маршрутку без тормозов

28 Сент. 08:28 2018-09-28T08:28:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 27 сентября, ярославские дорожные полицейские не зря вышли на очередной рейд. Возможно, они спасли жизни и здоровье не одному десятку людей. Проверяющие поймали 96 маршрутку со сломанными тормозами.

– Этот автобус сняли с маршрута, на место вызвали механика, – рассказал Евгений Бякин, заместитель начальника управления городского и пассажирского транспорта ДГХ мэрии города Ярославля. – Водителю полагается штраф 500 рублей, а перевозчику – 5 тысяч.

Это наказание несоразмерно с возможными последствиями, но, возможно, заставит перевозчика починить хотя бы самые опасные автобусы. Также в этот день составили еще четыре протокола о нарушениях. Один водитель забыл пристегнуться, два автобуса ездили без нормально работающих фар, а еще один – без огнетушителя.