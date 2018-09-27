2018-09-27T19:53:20+03:00
Спорт

«Локомотив» в Челябинске реабилитировался за упущенную победу в Екатеринбурге

Ярославцы в напряженном матче выиграли у «Трактора»
Семен Петухов
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«Локомотив» в Челябинске реабилитировался за упущенную победу в Екатеринбурге«Локомотив» в Челябинске реабилитировался за упущенную победу в ЕкатеринбургеФото: ХК "Локомотив"
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Досадное поражение в прошлом туре, когда «Локомотив» после двух периодов опережал лидера КХЛ на три гола, но проиграл в овертайме, психологически могло сказаться на команде Дмитрия Квартальнова в Челябинске. Но только на первых минутах. Отчасти из-за этого хозяева и открыли счет на 6-й минуте. Все же постепенно ярославцы вкатились в борьбу, навязывая прессинг в чужой зоне. Молодежная тройка лихо надавила на соперников, Алексеев перехватил шайбу, а Каюмов переправил Юртайкину на дальнюю стойку – 1:1. Точно так же напористо сыграли наши и в начале второго периода, причем, Е. Аверин из-за спины защитника выбил у него шайбу клюшкой, а Санников с ходу стрельнул по воротам Судницына, летом перебравшегося от нас в Челябинск, и поразил цель. В дальнейшем парни Дмитрия Квартальнова работали, главным образом, на удержание счета, потому что хозяева изо всех сил рвались к воротам Коновалова, однако наш вратарь и его партнеры, четко накрывавшие атаки хозяев, не позволили отнять такую важную для «Локомотива» победу.

«Трактор» – «Локомотив» – 1:2 (1:1;0:1;0:0)

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