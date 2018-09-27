2018-09-27T19:34:08+03:00
Происшествия

Спасибо по-голландски: в Ярославле поймали мужчину с наркотиком в открытке

За незаконный ввоз наркотика и его хранение грозит немалый срок
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Спасибо по-голландски. Фото: Ярославская таможняСпасибо по-голландски. Фото: Ярославская таможня
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Оригинальный подарочек обнаружили ярославские таможенники во время работы. Маленький сверток из фольги был вложен в открытку. Открытка – в конверт, а конверт – в почтовый пакет. Но в таком хорошо упакованном свертке была совсем не смерть Кощеева, а банальные наркотики. Они вызвали некоторые вопросы к хозяину пакета.

- Ярославец пояснил таможенникам, что приобрел наркотическое средство для личного потребления, при этом он осознавал, что приобретение, хранение, а также ввоз наркотических средств запрещены, - рассказали в ярославской таможне.

На мужчину, скорее всего, заведут уголовное дело. После исследования свертка, его оценили как крупный размер для ввоза и особо крупный – для хранения. Это значит немалый срок. И все благодаря голландской открытке, на которой написано «Спасибо!». Вот что бывает, когда кладёшь спасибо в карман.

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