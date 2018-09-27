2018-09-27T18:58:16+03:00
Общество

В Ярославле открылась объединенная городская больница

Переход будет происходить плавно, без проблем для пациентов
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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В больнице станет больше специалистовВ больнице станет больше специалистовФото: Правительство Ярославской области
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В четверг, 27 сентября, в Ярославле открылась новая Центральная городская больница. Ее создали, объединив клинические больницы №1 и №5, первую детскую клиническую больницу и вторую поликлинику. Больше всего от этого выиграли пациенты, которые были прикреплены к первой и пятой клиническим больницам.

- Перечень узких специалистов, ведущих прием в поликлиниках, дополнится такими врачами, как колопроктолог, пульмонолог, онколог и другими, - рассказали в Правительстве Ярославской области.

Кроме того, здесь можно будет сделать больше анализов, а возможности службы функциональной диагностики расширятся.

В первой половине декабря подразделения пятой клинической больницы переедут на новое место. Но власти обещают, что все будет проходить постепенно, без дискомфорта для пациентов. Им заранее скажут, где будет находиться их участок и какое расписание будет у врачей.

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