2018-09-27T18:25:53+03:00
Происшествия

Пенсионер отправится на два года в колонию за сбитую насмерть женщину

Дачнице оставалось недалеко до дома
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Удар был немалой силыУдар был немалой силыФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Рыбинске осудили пенсионера, который в День Победы насмерть сбил женщину. «Волга» на большой скорости врезалась в женщину прямо на «зебре». Она вечером переходила дорогу на улице Приборостроителей. Возможно, 68-летний водитель испугался ответственности и быстро уехал с места аварии. Но на следующий день его все равно поймали.

- Рыбинский городской суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Кроме того, у мужчины отобрали права на два года. В колонии они все равно ему не понадобятся.

Напомним, в этой аварии погибла 57-летняя вахтер одной из рыбинских школ. Скорее всего, в тот день она ехала с дачи и ей оставалось только перейти дорогу от остановки к дому. У женщины остались две взрослые дочери и четверо внуков.

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