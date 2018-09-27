Жители некоторых районов Ярославской области могут остаться без газа

27 Сент. 17:52 2018-09-27T17:52:49+03:00

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В Данилове и Даниловском районе Ярославской области люди могут остаться без газа. Это связано с просроченной задолженностью за газ промышленных предприятий района. В настоящее время долг организаций достиг более 23 миллионов рублей.

-Объем ежемесячно поставляемого газа будет сокращен до уровня, необходимого для обеспечения коммунальными услугами добросовестно оплачивающих газовую составляющую потребителей, — пояснил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» по работе с социально-значимой категорией потребителей Андрей Епанешников.

Злостными должниками являются АО «Даниловское ЖКХ» и МУП «Теплосервис». Если у первой организации долг составляет два с половиной миллиона, то «Теплосервис» должен погасить огромную сумму – более 20 с половиной миллионов рублей.