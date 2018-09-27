На улице Бульварной в Рыбинске оборудуют «островки безопасности»

27 Сент. 17:34 2018-09-27T17:34:55+03:00

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В начале недели в Рыбинске на перекрестке улиц Бульварной и Крестовой приступили к строительству специальных клумб. «Островки безопасности» должны облегчить движение автомобилей и разграничить потоки. Работы проводятся в рамках проекта по оптимизации схемы дорожного движения.

-Два треугольных газона разделят три направления движения: съезд на улицу Бульварную, въезд на круговой перекресток и выезд с улицы Бульварной на мост на улице Горького, - сообщили в администрации Рыбинска. - Аналогичные работы были проведены в районе транспортной развязки на площади Советской.

Стоимость работ составит 258 тысяч рублей, деньги на строительство выделены из городского бюджета. Завершить работы на перекрестке планируется до 30 сентября.