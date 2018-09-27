2018-09-27T17:30:01+03:00
Происшествия

«Ниссан» в Ярославле на полном ходу снес металлический забор рядом с рекламным щитом ГИБДД

Металлическое ограждение сложилось как карточный домик
Роман Рыжиков
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Фото: Регион 76 / vk.comФото: Регион 76 / vk.com
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На проспекте Фрунзе в Ярославле иномарка влетела в металлическое ограждение под железнодорожным мостом. ДТП случилось сегодня, 27 сентября, около 12 часов. Водитель «Ниссана» не справился с управлением на скользкой дороге и на повороте вылетел с проезжей части.

Трехполосная дорога в месте поворота сужается до двух полос. Кроме того, стоит ограничение скорости до 40 км/ч. Судя по всему, водитель пренебрег правилами дорожного движения, что и привело к аварии. От удара металлический забор сложился как карточный домик, а у иномарки оторвало бампер.

Напомним, в ночь на 27 сентября в Заволжском районе Ярославля в кювет вылетела «Лада Приора». Есть пострадавшие.

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