«Ниссан» в Ярославле на полном ходу снес металлический забор рядом с рекламным щитом ГИБДД

27 Сент. 16:30 2018-09-27T17:30:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На проспекте Фрунзе в Ярославле иномарка влетела в металлическое ограждение под железнодорожным мостом. ДТП случилось сегодня, 27 сентября, около 12 часов. Водитель «Ниссана» не справился с управлением на скользкой дороге и на повороте вылетел с проезжей части.

Трехполосная дорога в месте поворота сужается до двух полос. Кроме того, стоит ограничение скорости до 40 км/ч. Судя по всему, водитель пренебрег правилами дорожного движения, что и привело к аварии. От удара металлический забор сложился как карточный домик, а у иномарки оторвало бампер.

Напомним, в ночь на 27 сентября в Заволжском районе Ярославля в кювет вылетела «Лада Приора». Есть пострадавшие.