В Ярославской области за час нашли пропавшего мальчика трех лет
В поселке Купоросный Тутаевского района Ярославской области нашли малыша, который потерялся во время прогулки с собакой. Первой отсутствие трехлетнего ребенка заметила бабушка. Женщина обратилась в дежурную часть, и полицейские незамедлительно приступили к поискам пропавшего.
- Малыша искали сотрудники полиции и местные жители. Все ближайшие наряды ориентированы на поиски ребенка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате поисковых мероприятий менее чем через час мальчик был найден.
Малыша обнаружили местный грибник и сотрудники полиции. Мальчик с собакой находился меньше чем в километре от леса. Ребенка осмотрели врачи, после того как травм и переохлаждения не обнаружили, его отдали родственникам.