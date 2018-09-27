2018-09-27T15:34:25+03:00
Общество

В Ярославской области за час нашли пропавшего мальчика трех лет

Ребенок находился недалеко от леса
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мальчик с собакой уже почти ушел в лес, когда его нашли полицейские и грибникМальчик с собакой уже почти ушел в лес, когда его нашли полицейские и грибникФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В поселке Купоросный Тутаевского района Ярославской области нашли малыша, который потерялся во время прогулки с собакой. Первой отсутствие трехлетнего ребенка заметила бабушка. Женщина обратилась в дежурную часть, и полицейские незамедлительно приступили к поискам пропавшего.

- Малыша искали сотрудники полиции и местные жители. Все ближайшие наряды ориентированы на поиски ребенка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате поисковых мероприятий менее чем через час мальчик был найден.

Малыша обнаружили местный грибник и сотрудники полиции. Мальчик с собакой находился меньше чем в километре от леса. Ребенка осмотрели врачи, после того как травм и переохлаждения не обнаружили, его отдали родственникам.

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