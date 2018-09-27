2018-09-27T13:58:07+03:00
Общество

Перекрытие участка трассы М-8 в Ярославле. Как объехать

ФКУ Упрдор «Холмогоры» предупреждает о капитальном ремонте дороги
Роман Рыжиков
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Фото: Менеджер по связям с общественностью Упрдор "Холмогоры" Елена Москалева / facebook.comФото: Менеджер по связям с общественностью Упрдор "Холмогоры" Елена Москалева / facebook.com
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Участок дороги «Подъезд к г. Кострома» протяженностью два километра в Ярославской области закроют почти на месяц. С 1 по 21 октября движение транспорта на отрезке Костромского шоссе будет организовано в объезд.

Поток со стороны Москвы направят по Московскому шоссе на улицу Калинина, далее – на Ивановскую. Из Костромы - тем же путем, но в обратную сторону, сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры».

После ремонта двухполосный участок расширят до четырех полос. Кроме того, здесь появится новая водопропускная труба.

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