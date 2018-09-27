В Тутаеве лось с размаху сломал забор мясного магазина
Видео с сохатым вызвало бурное обсуждение в местных соцсетях
Кадр с камеры наружнего видеонаблюдения
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В Тутаеве по улицам города разгуливал лось. Дикое животное попало на видео. Очевидно, променад дался сохатому ценой потраченных нервов. Лесной гость перепугался машин и кинулся прочь, но через несколько секунд встретил преграду - металлический забор мясного магазина.
- Самое свежее мясо с самодоставкой, - уже шутят в социальных сетях под видео.
От удара забор согнулся словно игрушечный, а лось умчался в неизвестном направлении.
А в конце августа в квартиру ярославца залетела совсем не обычная гостья. Фотография дикой совы на карнизе тогда вызвала бурю эмоций и шуток.