В Тутаеве лось с размаху сломал забор мясного магазина

27 Сент. 12:25 2018-09-27T13:50:38+03:00

Видео с сохатым вызвало бурное обсуждение в местных соцсетях

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В Тутаеве по улицам города разгуливал лось. Дикое животное попало на видео. Очевидно, променад дался сохатому ценой потраченных нервов. Лесной гость перепугался машин и кинулся прочь, но через несколько секунд встретил преграду - металлический забор мясного магазина.

- Самое свежее мясо с самодоставкой, - уже шутят в социальных сетях под видео.

От удара забор согнулся словно игрушечный, а лось умчался в неизвестном направлении.

А в конце августа в квартиру ярославца залетела совсем не обычная гостья. Фотография дикой совы на карнизе тогда вызвала бурю эмоций и шуток.